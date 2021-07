Proseguono nel cimitero di Barletta gli interventi di manutenzione straordinaria per rendere la struttura comunale più idonea in termini di sicurezza e di fruibilità. In particolare sono stati avviati e dureranno per tutta l’estate i lavori per il risanamento conservativo e la messa in sicurezza dei rivestimenti lapidei dei colombari mediante impermeazione, ovvero la fissazione degli stessi tramite dei perni. L’operazione si è resa necessaria per evitare il distacco delle lapidi dalla struttura portante.

“Nel frattempo procedono speditamente gli interventi iniziati alla fine del marzo scorso per la messa in sicurezza e il rifacimento delle guaine di copertura dei lastrici solari dei loculi e degli ossari, in diverse sezioni cimiteriali, per una superficie pari a 4.000 metri quadrati”.

“Il cimitero comunale, non interessato da interventi di manutenzione da diversi anni, – dichiarano il sindaco Cosimo Cannito, l’assessore alle manutenzioni Lucia Ricatti e l’assessore all’ambiente Ruggiero Passero – è al centro dell’attenzione di questa Amministrazione con l’impegno di tutti i settori interessati. Quando saranno conclusi tutti questi lavori, insieme anche alla costruzione già avviata di 900 loculi e la realizzazione di un blocco di 240 nuovi ossari, potremo dire di aver dato il nostro contributo all’affermazione della dignità di un luogo così importante e di alto valore per ognuno di noi”