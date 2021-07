Dopo lo stop in semifinale playoff di Eccellenza per mano del Corato, l’esperienza del Barletta 1922 è pronta a ripartire. Lo comunica la società in una nota ufficiale: “In attesa di certezze sulla questione “Puttilli” – si legge – l’Asd Barletta 1922 comunica la volontà di proseguire con il proprio progetto. Nei prossimi giorni saranno resi noti i programmi per la stagione 2021-2022”.