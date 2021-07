“Il sacerdote diocesano Don Francesco Scommegna è stato nominato Parroco della Parrocchia “San Ruggero Vescovo di Canne” in Canne, Barletta.

La notizia è stata trasmessa ai presbiteri della diocesi in data 17 luglio 2021 da una comunicazione diocesana: «L’Arcivescovo, Mons. Leonardo D’Ascenzo, ringrazia don Cosimo Delcuratolo per la dedizione nel servizio di Amministratore parrocchiale svolto presso la parrocchia “Sacra Famiglia” in Barletta e annuncia con gioia che, a partire dal prossimo 31 luglio, il nuovo parroco sarà don Savino Filannino. Don Francesco Scommegna, vicario parrocchiale, assume anche l’incarico di Amministratore parrocchiale della parrocchia “San Ruggero, Vescovo di Canne” in Barletta».

Don Francesco Scommegna è nato a Barletta il 1 agosto 1961, ha sempre frequentato la Parrocchia S. Agostino, dove, in età adulta, ha sentito la vocazione al sacerdozio. Ha perseguito la sua formazione teologica presso il Seminario di Fermo e il 1 agosto 2007 è stato ordinato sacerdote per l’imposizione delle mani di Mons. Giuseppe Molinari, Vescovo di L’Aquila. Successivamente all’ordinazione, Don Francesco viene incardinato nell’Arcidiocesi dell’Aquila.

Nell’ottobre 2007 è nominato Parroco della Parrocchia Santa Maria delle Grazie in Pianola (Aq), incarico che ha mantenuto fino al 2009. Tornato nell’Arcidiocesi di Trani, ricopre i seguenti incarichi: Cappellano ospedaliero, Vicario della Parrocchia Buon Pastore in Barletta, Cappellano del Monastero di S. Ruggero, Vicario parrocchiale dapprima alla Parrocchia Spirito Santo e successivamente nelle Parrocchie di S. Agostino e S. Benedetto sempre in Barletta.

Dal settembre 2019 diviene collaboratore parrocchiale della Parrocchia Sant’Andrea in Barletta; nel novembre del 2020 viene nominato nuovamente cappellano del monastero di San Ruggero restandovi solo pochi mesi; pochi giorni fa è stato nominato Vicario parrocchiale della parrocchia Sacra Famiglia in Barletta.”