Sfrecciava ad alta velocità alla guida della sua auto, quando ha perso il controllo e distrutto le fioriere che delimitano la zona pedonale sul lungomare di Ponente dedicato a Pietro Mennea, a Barletta. Protagonista un ignoto guidatore, probabilmente in preda all’alcol, che intorno alle 3 della notte tra sabato 24 e domenica 25 luglio ha provocato danni e apprensione per i vari ragazzi ancora in zona a quell’ora. Segni evidenti per i tanti runner e avventori del litorale che in mattinata si sono recati sul lungomare. Le forze dell’ordine indagano sull’accaduto, anche con il supporto delle telecamere di videosorveglianza.