«Una bella notizia», così inizia il video diffuso sui social dal sindaco Cannito per annunciare che nei prossimi giorni verrà, finalmente, avviata la gara per i lavori di realizzazione di un impianto di depurazione del Canale H: questo si trova lungo la Litoranea di Ponente, raccogliendo le acque di prima pioggia, e non solo, che non depurate vengono scaricate a mare. Inoltre, lungo il tragitto del Canale H ci sono diversi allacci abusivi tramite i quali vengono scaricate acque di fogna.

Quest’impianto, atteso da decenni, consentirà di non convogliare più gli scarichi direttamente a mare e quindi ottenere una migliore qualità delle nostre acque. Inizialmente la realizzazione di questo impianto era stata prevista in un’area adiacente alla scuola “Modugno”, ma quest’Amministrazione si era opposta sin dal suo insediamento, nel 2018, spostandolo su terreni privati, espropriati. Il progetto è stato approvato e sottoposto a verifica.

Giovedì sarà bandita la gara per la realizzazione dell’impianto. Insomma, un altro segnale di orgoglio e ripresa per l’Amministrazione Cannito, che si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa, dopo mesi di difficoltà e scivoloni, defezioni nella maggioranza del consiglio comunale; dopo la notizia del finanziamento di 43 milioni di euro per i 3 ambiti progettuali, in buona parte ricevuti grazie al PNRR, si mette in crisi la crisi politica, perché certamente Cannito ne esce rafforzato. Nel consiglio di venerdì, sul Rendiconto finanziario, si verificherà la maggioranza e l’eventuale sostegno dei “dissidenti”.