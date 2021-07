Nei mesi estivi gli agenti della Polizia Locale di Barletta prestano servizio anche a Margherita di Savoia per ausiliare il comando della Polizia Locale nelle attività di controllo di Polizia Stradale e del rispetto delle Ordinanze Sindacali.

Ieri, domenica 25 luglio, è stato eseguito un servizio di controllo sulla S. P. 05, in prossimità dello svincolo con la ex S. S. 16 (ora denominata NSA) – direzione Barletta, per controllare il rientro di migliaia di famiglie dalla giornata trascorsa sulle spiagge di Margherita.

Spesso si verificano sinistri stradali con esiti gravi, dovuti ai sorpassi scellerati sulla strada provinciale 05. Per questo motivo sono state contestate ed elevate numerose violazioni in materia di Codice della Strada a tutti quegli automobilisti che oltrepassano la doppia linea continua per accelerare il loro rientro, creando gravissimi pericoli alla circolazione veicolare. Tale servizio sarà ripetuto nelle giornate domenicali del mese di agosto.