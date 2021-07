“Ti mangio il cuore” è un libro a quattro mani scritto da Carlo Bonini e Giuliano Foschini, entrambi inviati speciali del quotidiano La Repubblica. Edito da Feltrinelli, è una vera e propria inchiesta che narra la quarta mafia, la meno conosciuta. Intrecciando atti giudiziari inediti, testimonianze di investigatori, magistrati e vittime di questo inferno, i giornalisti scrivono un racconto drammatico, popolato da personaggi indelebili, una catastrofe civile troppo a lungo ignorata, a cui lo Stato ora ha dichiarato guerra.

“Ti mangio il cuore” sarà presentato nel corso del terzo appuntamento di “Cinema e Libri tra Sabbia e Stelle” in programma martedì 27 luglio alle ore 19.30 al lido i Ribelli sul lungomare Pietro Mennea. Ospite della serata il giornalista Giuliano Foschini. Dialogherà con l’autore Ester Alfarano dell’Associazione Il Presidio del Libro di Barletta.

La quarta mafia è la più potente e la più feroce. Il titolo del libro è abbastanza eloquente. La frase viene da una intercettazione tra due boss. “È la realtà, il cuore i nemici se lo mangiano sul serio. Perché fanno quello che dicono” ricorda nel libro il procuratore Giuseppe Volpe.

“Nelle terre che si estendono dal Gargano a San Severo, da Manfredonia fino a Cerignola, comandano le famiglie della Società foggiana e i Montanari del Promontorio. I loro tentacoli – si legge nel libro – sono ormai estesi in un enorme giro di affari internazionale. La loro violenza è bestiale. I loro uomini firmano gli omicidi sparando al volto, perché deturpare le sembianze significa cancellare anche la memoria. C’è chi ha leccato il sangue delle vittime e chi ha fatto sparire i cadaveri dandoli in pasto ai porci. Si nasce, si cresce e si muore nel culto della vendetta”.

Dagli anni settanta ad oggi gli omicidi sono stati 360, l’80 per cento dei quali è rimasto irrisolto.

Nulla di inventato nell’inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini. Un romanzo vero che mappa il territorio, un romanzo pronto all’ulteriore passaggio sul grande schermo. Ciak in autunno con la regia di Pippo Mezzapesa. La sceneggiatura è firmata dallo stesso regista con Antonella Gaeta e Davide Serino. La cantante Elodie sarà la protagonista del nuovo lavoro di Mezzapesa, prodotto da Indigo Film con Rai Cinema.

Martedì 27 luglio dopo l’incontro con l’autore seguirà alle ore 21.00 la proiezione del film “La posta in gioco” di Sergio Nasca con una straordinaria Lina Sastri. Nel cast altri splendidi attori come Vittorio Caprioli, Turi Ferro, Flavio Bucci, Marina Berti, Pier Paolo Capponi e un giovane Christian Brando (figlio del grande Marlon Brando).

Il film, tratto da un libro del giornalista Carlo Bollino, è ispirato ad un fatto realmente accaduto: l’assassinio di Renata Fonte (assessore del Partito Repubblicano del Comune di Nardò) avvenuto il 31 marzo 1984. La donna aveva difeso strenuamente Porto Selvaggio dalla speculazione edilizia. Il movente del delitto apparve subito quello politico, ma le indagini seguirono anche altre piste, a cominciare dalla mafia. I veri mandanti non sono mai stati scoperti.

La rassegna Cinema e Libri tra Sabbia e Stelle inserita nel calendario “Il Cinema tra Sabbia e Stelle” è a cura di Cinema 80 – Multisala Paolillo, in collaborazione con l’Associazione Il Presidio del Libro di Barletta e con il patrocinio del Comune nell’ambito del programma dell’estate barlettana “Si va in scena”.

Gli eventi letterari della rassegna sono gratuiti. Si richiede prenotazione ovvero acquisto on line per le proiezioni a pagamento sul sito: www.cinemapaolillo.it In difetto, per prescrizione Covid-19, all’ingresso sarà necessario lasciare nominativo e recapito telefonico