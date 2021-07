Francesco Farina guiderà l’Asd Barletta 1922 anche nella stagione 2021-2022. Il tecnico campano è stato confermato alla guida della squadra biancorossa.

”Sono davvero felice di rimanere qui – ha affermato Farina – ho un dovere nei confronti dei tifosi e di una piazza fantastica che vive di calcio 24 ore su 24. Ho ricevuto tanto ed ora ho tanta voglia di ripartire. L’amarezza per la sconfitta con il Corato è stata tantissima, ma la società e tutto l’ambiente hanno dimostrato maturità. Ora bisogna ripartire e con entusiasmo tornare a lottare per raggiungere i nostri obiettivi in una stagione importante come quella del centenario. Forza Barletta!”

Il club biancorosso riparte anche da capitan Massimo Pollidori. Centrocampista classe 1987, barlettano doc, Pollidori ha indossato la maglia biancorossa dal 2006-2007 fino al gennaio 2010 risultando tra i protagonisti del ritorno tra i Pro. Lo scorso anno il ritorno a casa condito da 2 gol in 9 presenze.

Di Monopoli, Brindisi, Isernia, Irsinese, Manfredonia, Bisceglie, San Severo, Audace Cerignola (dal 2016 al 2019, vincitore del campionato di Eccellenza 2016-2017 con mister Farina in panchina), Team Altamura le altre maglie vestite in carriera.

”Sono davvero orgoglioso di poter rimanere a difendere i colori della mia città – ha affermato il capitano – scendere in campo con la maglia biancorossa davanti alla mia gente è il massimo che possa desiderare. Ho rifiutato offerte importanti per rimanere qui, ora insieme e con entusiasmo proveremo a regalare ai nostri tifosi le soddisfazioni che meritano. Forza Barletta!”