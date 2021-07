Gravissimo incidente questo pomeriggio a Barletta in via Trani alla periferia della città: a perdere la vita un 33enne di Barletta alla guida della moto finito fuori strada. A bordo del mezzo anche una ragazza di Margherita di Savoia rimasta ferita e trasferita in ospedale. Secondo una prima ricostruzione Non sembrano esserci coinvolti altri mezzi.

Il centauro alla guida avrebbe perso il controllo e il mezzo si sarebbe schiantato contro lo spartitraffico poco prima della rotonda. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Barletta e due ambulanze.