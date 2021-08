Un giovane di 34 anni è stato arrestato questa mattina a Barletta dagli uomini del locale Commissariato della Polizia di Stato. Gli agenti, allarmati da una segnalazione di lite animata in atto, giunti sul posto, hanno scorto un signore settantenne ferito al volto.

L’anziano, padre dell’arrestato, era stato selvaggiamente picchiato poiché si era rifiutato di concedere l’ennesima somma di denaro al figlio tossicodipendente.

Gli uomini della Polizia di Stato, dopo aver forzato la porta dell’abitazione nella quale nel frattempo il giovane si era asserragliato e aveva preso in ostaggio la madre, sono stati aggrediti dallo stesso, che, dopo aver tentato di ledere l’incolumità degli operatori armato di chiave inglese, ha poi provato a lanciarsi dal balcone al quinto piano.

Tratto in salvo dai poliziotti, che nel tentativo di salvargli la vita sono rimasti feriti a seguito dalle sue resistenze, il ragazzo è stato poi accompagnato, così come gli anziani genitori, presso il locale nosocomio.

A seguito degli accertamenti di rito, lo stesso è stato arrestato, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Trani, per i reati di estorsione, sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza nei confronti dei propri genitori e per violenza, minaccia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale