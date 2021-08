Una nuova ondata di caldo rovente è prevista a partire da oggi, domenica 8 agosto, sulla Puglia. Dopo la brevissima tregua durata circa 48 ore si torna a sudare e parecchio per quella che potrebbe esser la settimana più calda di questa estate. Tempo stabile almeno fino a ferragosto grazie all’alta pressione dell’anticiclone africano già in viaggio verso l’Italia e che farà risalire le temperature attorno ai 40°.

Un’estate che si conferma dunque molto calda soprattutto nel mezzogiorno ed in Puglia in particolare con un’Italia sempre più divisa in due dal punto di vista atmosferico in un’altalena tra fiammate africane e fronti temporaleschi in discesa dall’atlantico. A partire da domenica, quindi, spazio nuovamente ad una media pugliese che si attesterà a non meno di 38°. I consigli restano sempre gli stessi e riguardano soprattutto le categorie più fragili e gli eventuali colpi di calore molto pericolosi.