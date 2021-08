La nuova ondata di caldo, come già preannunciato, ha colpito la Puglia e le regioni del Sud Italia a partire dalla giornata di ieri e non darà tregua almeno sino a Ferragosto.

La quarta ondata di calore di questa torrida estate sarà particolarmente intensa e persistente. Anche questa volta il responsabile è l’Anticiclone nord-africano che si è ormai consolidato nel Mediterraneo centrale, investendo con maggiore efficacia le regioni centro-meridionali, dove si raggiungeranno di nuovo temperature oltre i 40 gradi.

Proprio nella giornata di ieri circolava sui social un post nel quale si invitava la popolazione a non uscire di casa per temperature prossime ai 50 gradi. Il messaggio, divenuto in poco tempo virale, è risultato essere falso e allarmistico.

Restano dunque invariate le raccomandazioni della Protezione Civile pugliese: non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi. Bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina. In generale, consumare pasti leggeri. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all’aperto evitando le fibre sintetiche.