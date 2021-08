Le iniziative per garantire, in occasione del fine settimana di Ferragosto, una serena fruizione degli spazi aperti affermando il rispetto delle normative per contenere il contagio da COVID 19 e scongiurando le condotte contrarie al senso civico, sono state esaminate nel corso di un tavolo tecnico per la sicurezza e l’ordine pubblico, svoltosi stamane nella Sala Giunta del Palazzo di Città.

<<Ringrazio il Prefetto Valiante per aver prontamente risposto al mio invito dopo l’episodio verificatosi nella notte di San Lorenzo sul lungomare Mennea – ha dichiarato il sindaco Cannito –, e sono riconoscente alle Forze dell’ordine per l’impegno che dimostrano quotidianamente a sostegno della legalità. Certo pianificare il Ferragosto come un’allerta a causa di individui che scelgono le giornate di svago per oltraggiare la città e la civiltà deve farci riflettere. Il contributo delle istituzioni per garantire l’ordine pubblico è costante, i comportamenti responsabili da parte di taluni cittadini non altrettanto. Non generalizzo perché i buoni esempi ci sono, però sotto questo punto di vista e in tema di educazione, spiace dirlo, la città deve progredire. Chiedo dunque a tutta la comunità di collaborare concretamente affinché la parentesi ferragostana trascorra in assoluta tranquillità, osservando le regole dettate dalla buona convivenza>>.

L’incontro, programmato con la regia della Questura provinciale, è servito a mettere in campo i provvedimenti concordati e rientrano nell’ambito di un’ampia strategia di controllo dei territori di Barletta, Margherita di Savoia, Trani e Bisceglie. Alla riunione, coordinata dalla dirigente del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, Francesca Falco, sono intervenuti anche i rappresentanti dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e della Capitaneria di Porto. Presenti i sindaci di Barletta e Margherita di Savoia, Cosimo Cannito e Bernardo Lodispoto, e l’assessore alla Polizia Locale di Barletta, Nicola Gambarrota.

Le attività definite saranno svolte in modalità interforze, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione come le spiagge, e rafforzati nelle fasce orarie notturne. Insieme ai consueti controlli di carattere amministrativo, saranno intensificati i servizi di prevenzione per rimuovere criticità e pericoli in grado di far degenerare la ricorrenza estiva.