Sono 334 i nuovi contagi registratisi in Puglia nelle ultime 24 ore a fronte di 16.867 tamponi effettuati: il tasso di positività sfiora il 2%. E’ quanto riporta il bollettino epidemiologico regionale che segna purtroppo tre nuovi decessi a causa del virus. La buona notizia è che non ci sono nuovi ricoveri in terapia intensiva mentre gli ospedalizzati in area medica crescono solo di tre unità. E’ la provincia di Lecce la più colpita dai nuovi contagi, con 86 casi registrati, seguita dalla Bat con 85, dalla provincia di Bari con 64, dal territorio di Brindisi con 46, da quello di Foggia con 27 e dalla provincia di Taranto con 26.

Le persone attualmente positive in Puglia raggiungono quota 4.107, 147 in più rispetto a ieri, mentre le ultime 24 ore fanno registrare 184 nuove guarigioni. Prosegue spedita la campagna vaccinale, che oggi supera la barriera delle 5milioni100mila dosi somministrate. Nella provincia Bat risulta immunizzato più del 72% della popolazione vaccinabile.