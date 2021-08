Arrestato, da personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barletta, un giovane di 21 anni, in esecuzione della Misura Cautelare che ne ha disposto la Custodia in Carcere.

Il giovane era già sottoposto agli arresti domiciliari, ma durante i vari controlli effettuati dagli agenti, in più occasioni, non era stato trovato in casa, venendo, di volta in volta denunciato per il reato di evasione.

L’attività di controllo realizzata e le relative denunce hanno portato alla richiesta di un aggravamento della misura cautelare al momento in atto; richiesta che si è concretizzata, con un provvedimento emesso dalla Corte d’Appello di Torino, con cui è stato disposto l’accompagnamento del ventunenne barlettano presso la Casa Circondariale di Trani.