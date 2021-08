La Puglia “è ormai da mesi protagonista in positivo per i livelli di efficienza nel rapporto dosi consegnate-dosi somministrate (97% circa), nonché nei livelli di copertura sin qui realizzati per le fasce d’età e le categorie prioritarie previste dalla pianificazione nazionale e regionale”. Ma serve ancora “uno sforzo comunicativo e di sensibilizzazione alla vaccinazione, in particolare per le fasce d’età 40-59 anni e 12-19 anni”.

E’ la raccomandazione fatta dall’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, e dal direttore del dipartimento Salute, ai direttori delle Asl attraverso una circolare per aggiornare gli indirizzi della campagna vaccinale. L’obiettivo, adesso, è quello di raggiungere la “copertura dell’80% per gli assistiti della Regione Puglia in fascia d’età 12-19 anni (prioritariamente) e 40-59 anni”, si legge nel documento. Per centrarlo, i direttori delle Asl sono chiamati a organizzare un piano aziendale: tra le azioni previste anche “campagne di recall telefonico in favore di tutti gli assistiti in fascia d’età 12-19 anni (prioritariamente) e 40-59 anni sulla base dei dati di contatto già a disposizione o di quelli che saranno resi disponibili”