“Pensare come Ulisse” è il nuovo libro di Bianca Sorrentino. È un saggio che si legge come un romanzo, ripercorrendo le vicende degli eroi del mito, temi molto cari all’autrice barese, studiosa del mondo classico, che da tempo riflette sulla liquidità del nostro momento storico.

La novità editoriale, inserita nel calendario della seconda edizione de “Il Cinema tra Sabbia e Stelle” sarà presentata giovedì 19 agosto alle ore 19.30 presso il Lido I Ribelli sulla Litoranea Pietro Mennea di Barletta. Dialogherà con l’autrice la giornalista Carmen Palmiotta, introduce Floriana Tolve.

“Siamo figli di un secolo smarrito, bombardati da fake news, verità urlate e subito smentite, schiacciati dalle malattie e da una produttività senza fine – scrive Bianca Sorrentino – abbiamo perso il filo in quel labirinto che è il nostro mondo. La lettura dei classici può permetterci di abitare un’altra storia, riappropriarci della nostra ed essere i nuovi eroi del tempo che verrà”.

L’erudita filologa riprende miti e poemi antichi evidenziando l’importanza, (quasi la necessità), di riscoprire l’inesauribile ed eterna vitalità che pulsa tra le righe delle opere classiche per vivere al meglio il nostro presente, la nostra contemporaneità.

“Pensare come Ulisse” (edito da Il Saggiatore) svela le ferite e le domande di una identità perdutamente umana, ricordandoci che siamo gli eredi millenari di sogni e desideri che puntualmente si ripetono, “di una storia comune che per sempre ci affratella”.

“Il mito non è attuale, è sempre – afferma l’autrice – Due millenni fa il poeta latino Giovenale, nella terza satira, con un piglio che non ha nulla da invidiare ai cittadini della capitale del III millennio, denuncia l’invivibilità di Roma, segnalandone il degrado, l’alto costo della vita, l’inquinamento, la criminalità, l’emergenza abitativa, la speculazione edilizia”. La storia si ripete, comunque e in ogni caso.

Dopo l’incontro con la scrittrice Bianca Sorrentino seguirà alle ore 21.00 la proiezione del film “Ulisse” di Mario Camerini con Silvana Mangano e Kirk Douglas.

Gli eventi letterari del cartellone “Cinema e Libri tra Sabbia e Stelle” sono gratuiti. La rassegna a cura di Cinema 80 – Multisala Paolillo è organizzata in collaborazione con l’Associazione Il Presidio del Libro di Barletta e con il patrocinio del Comune nell’ambito del programma dell’estate barlettana “Si va in scena”.

