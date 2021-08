Un docu-spot per valorizzare il patrimonio storico-religioso di Barletta: si chiama “Fuori le mura” e lo ha realizzato il Fiof, Fondo internazionale per la fotografia. Sarà presentato ufficialmente martedì 24 agosto alle 20 presso la Cattedrale di Santa Maria Maggiore, alla presenza del sindaco Mino Cannito, di monsignor Leonardo D’Ascenzo, arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, del presidente del Fiof Ruggiero Di Benedetto, dello storico Victor Rivera Magos, di don Francesco Fruscio, arciprete della Cattedrale e parroco di Sant’Andrea, e dell’architetto Azzurra Pelle.

Il video è incluso nel programma estivo di eventi dell’avviso esplorativo “Si va in scena”. Realizzato con voce narrante e musica scritta appositamente per “Fuori le mura”, sarà realizzato in tecnica mista 2D/3D, avvalendosi anche dell’aiuto di illustratori pugliesi di fama internazionale. Della durata di circa 4 minuti, ricostruisce con la tecnica del disegno animato sia le chiese presenti sul territorio, avendo cura di rappresentarle anche come erano all’origine, con cenni storici, che i riferimenti legati alla tradizione popolare e cultuale.

“Il turismo religioso rappresenta oggi un fenomeno di portata mondiale – spiegano dal Fiof – in forte e costante crescita dal 2012, solo in Italia si stima riesca a generare oltre 5 milioni e mezzo di presenze all’anno, dati che sono comunque destinati ad aumentare ancora nel corso del tempo! La Puglia è ricca di testimonianze e luoghi di culto religioso, Barletta nella fattispecie, rappresenta una delle città più importanti nel territorio regionale e nazionale, per il valore artistico, architettonico dei beni religiosi e soprattutto per quello storico. Tema ampiamente noto nell’ambito degli studi di storia dell’arte quello dei rapporti tra Barletta e la Terrasanta. Tale notorietà si deve alla grande quantità di testimonianze sopravvissute, che vanno dalle opere di scultura e di architettura alla produzione pittorica e manufatti di oreficeria, oltre ai codici liturgici”.

Il team di lavoro FIOF intende promuovere la città di Barletta, partendo dal patrimonio più ricco ed importante, ovvero le chiese. Per il video “Fuori le mura”, saranno riprodotte sei chiese:

-Cattedrale Santa Maria Maggiore simbolo del culto mariano, nella quale ritroviamo varie stratificazioni architettoniche

– Chiesa di San Ruggiero, nella quale sono custodite le spoglie del Santo Patrono, che lega la città di Barletta al sito di Canne

– Chiesa del San Sepolcro, simbolo del legame che unisce la città di Barletta alla Terrasanta, nella quale è custodito il tesoro del Santo Sepolcro,

– Chiesa di Sant’Andrea;

– Chiesa di Santa Lucia, l’unica scampata alla repressione murattiana, che rappresenta oggi un importante luogo di aggregazione e dove viene venerata la Santa protettrice della vista

– Chiesa SS. Trinità, inizialmente costruita in via Manfredi, in cui troviamo ruderi dell’antica costruzione, oggi uno dei luoghi religiosi di maggiore accoglienza nella città, per la sua ubicazione nel quartiere Patalini, nella popolosa zona 167, con un’architettura moderna e una storia di donazioni che la lega alla chiesa di Santa Lucia e San Ruggiero.

Parallelamente al video, sarà presentata l’omonima mostra fotografica. Saranno riprodotti dettagli architettonici, panoramiche, riti, processioni, funzioni e funzionari del culto. Martedì 7 settembre alle 20 è in programma la serata conclusiva dell’evento: interverranno, i Parroci delle chiese SS. Trinità e Santa Lucia, insieme ai responsabili di progetto. A seguire, nel parco dell’Umanità, ci sarà il concerto musicale a cura del gruppo “Non solo Gospel”.