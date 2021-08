«Ospitati nel programma dell’Ambulatorio Popolare, per il rilancio della piazza storica Plebiscito di Barletta, che è stata affidata all’Ambulatorio per la rimessa a nuovo con piante, giardini, acqua e pesciolini nella fontana, venerdì sera i volontari di Gioventù per i Diritti Umani hanno presentato la Carta Universale dei Diritti dell’Uomo.

Negli anni precedenti Piazza Plebiscito è stata segnata da episodi di degrado, ma oggi ha cambiato completamente il suo aspetto grazie all’intervento dei volontari. Ospitati all’interno del programma estivo incentrato sul creare attività culturali all’aperto, in collaborazione con diversi gruppi e associazioni barlettane, anche Gioventù per i Diritti Umani ha distribuito centinaia di copie dell’opuscolo gratuito “Che Cosa Sono i Diritti Umani?” con omaggio di magliette e capellini, molto graditi dalla cittadinanza che ha partecipato.

Il Presidente dell’Ambulatorio Popolare, Avv. Cosimo Matteucci, ha invitato l’associazione a presenziare nuovamente fino al termine della stagione estiva, in quanto insieme, vuole creare una maggiore consapevolezza su cosa siano i diritti umani e come possono essere implementati nella vita quotidiana di ogni cittadino di Barletta. La responsabile di Gioventù per i Diritti Umani, Mary Tuosto, vuole ricordare che “I diritti umani devono essere resi una realtà, non un sogno idealistico” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard. Per questo le iniziative proseguiranno nelle prossime settimane.»