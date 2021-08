Quasi 15 mila test e 327 nuovi casi di contagio da Covid-19 in Puglia, due i morti registrati nelle ultime 24 ore. Sono i numeri contenuti nel consueto bollettino epidemiologico della Regione Puglia. La provincia con l’aumento maggiore di nuove positività è la Bat con 113 casi, segue quella di Bari con 101 e Lecce con 50. Numeri più bassi per le altre province. Scendono anche se di poco le persone attualmente positive in Puglia che sono 4.550 con 347 guariti registrati quest’oggi.

Stabili le terapie intensive a quota 25 ricoverati mentre in leggero aumento, di 10 unità, i pazienti in area medica che si attestano adesso a 217, quasi il 7% del totale dei posti letto disponibili. Per l’area critica, invece, si resta al di sotto della soglia del 5%.

Resta stabile l’incidenza di casi ogni 100 mila abitanti con la Puglia che non supera il numero di 50. La provincia che ha maggiore incidenza di casi è la Bat con 120 positività ogni 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni.