«Venerdì 27 Agosto alle 20:00, Piazza Plebiscito a Barletta ospiterà l’Ambulatorio Popolare e l’associazione Dico NO alla droga Puglia per affrontare il tema dell’alcol e i suoi effetti. Si tratta di un seminario itinerante che ha come scopo quello di informare i cittadini barlettani, giovani ed adulti, sulle reali conseguenze e breve e lungo termine causate dall’abuso di alcol.

L’associazione ha puntato su questo tema, in quanto il fenomeno è sempre più diffuso tra i giovanissimi oltre al fatto che dalle notizie di cronaca se n’è molto sentito parlare a causa dei fatti noti verificatisi sulla litoranea Pietro Mennea. Ad introdurre l’evento sarà presente il Sig. Pierpaolo Ramondetta, Vicepresidente dell’associazione Dico NO alla droga Puglia che presenterà il Dott. Leonardo Prascina, nutrigenetista e da anni molto sensibile al tema della prevenzione. Questo vuole essere un primo incontro estivo per poi a Settembre riprendere le attività con gli istituti scolastici.

Il Presidente dell’associazione Dico NO alla droga vuole ricordare le parole dell’umanitario L. Ron Hubbard, che scrisse: “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione.” Infatti le innumerevoli attività che l’O.d.V. porta avanti da anni non hanno un intento moralistico ma sono finalizzate ad una corretta informazione sul tema.

L’ingresso è libero a chiunque desideri partecipare. Per maggiori informazioni chiama il 347.702.3651 (Barbara)».