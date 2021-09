La Puglia è la Regione italiana con la maggiore copertura vaccinale fra gli over 50. E’ quanto emerge dalla rilevazione del centro studi GIMBE. Secondo i dati, solo il 7,2% dei pugliesi con almeno 50 anni non ha ancora ricevuto alcune dose del vaccino anticovid. Nessuno come la Puglia, dunque. Il Presidente Michele Emiliano ha pubblicato sui social con orgoglio i dati del dossier ringraziando per l’impegno tutti i suoi collaboratori, con particolare menzione ai cittadini pugliesi per essersi sottoposti alla somministrazione.

Ed ancora dai numeri del Ministero della Salute emerge che oltre 75% della popolazione regionale over 12 ha completato il ciclo vaccinale, mentre in 7 fasce d’età su 8 la percentuale delle somministrazioni con prima e seconda dose in Puglia è superiore alla media nazionale. Il Presidente Emiliano ha quindi aggiunto: «Abbiamo in questo modo affrontato meglio di altre regioni turistiche l’ondata di ospiti rimanendo in zona bianca, producendo dunque alto reddito con contagi contenuti e ospedalizzazione non elevata».

La Regione intanto ha superato il traguardo delle 5 milioni e mezzo di vaccinazioni totali ed ora si prepara a raggiungere gli ultimi rimasti senza nemmeno una dose con uno sguardo alla terza somministrazione, come confermato dallo stesso Emiliano nel suo post: «Andiamo dunque avanti verso la terza vaccinazione. Cominceremo dai fragili e dai più esposti. Se non vi siete ancora vaccinati fatelo subito», ribadisce. Poi il Presidente di Puglia conclude: «La quasi totalità dei casi gravi e dei morti riguardano soggetti non vaccinati. Chi si vaccina si contagia meno facilmente e sei si contagia si aggrava difficilmente».