Nelle serate di sabato 11 e domenica 12 settembre, i Carabinieri della Compagnia di Barletta, unitamente ai militari della S.I.O. dell’11° Reggimento “Puglia”, hanno eseguito dei servizi straordinari di controllo del territorio nelle aree della zona 167 e nei pressi del “Parco dell’Umanità” del Comune di Barletta.

Tali servizi sono stati disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani nell’ambito di una più ampia strategia di contrasto delle situazioni di illegalità e di degrado urbano, condivisa anche a livello interforze in sede di Prefettura. I controlli sono stati tesi anche a verificare il rispetto delle disposizioni adottate per il contenimento della gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare per prevenire l’assembramento di persone e il corretto utilizzo del “Green Pass”, ma anche per infrenare i fenomeni dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e per evitare episodi di disturbo della quiete pubblica.

Nel corso dei servizi sono state identificate nr. 221 persone, controllati 102 veicoli e 9 esercizi commerciali, elevando 6 contravvenzioni al C.d.S. con il fermo amministrativo di un ciclomotore.

Le attività di controllo straordinario proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.