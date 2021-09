Lunedì 20 inizierà anche in Puglia, come disposto dal Ministero della Salute e come previsto dalla circolare regionale, la somministrazione delle terze dosi del vaccino anti covid per alcune categorie di pazienti con fragilità. In particolare assoluta priorità ai soggetti sottoposti a trapianto d’organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria.

Si parte anche nella Asl BT dove lunedì cominceranno le somministrazioni a partire dal centro vaccinale allestito all’ospedale Dimiccoli di Barletta con i primi 50 pazienti dell’unità operativa di Oncologia ed Ematologia. I pazienti saranno contattati e programmati a partire già da lunedì.

Il servizio completo su News24.city.