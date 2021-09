Dal prossimo 15 ottobre e sino al 31 dicembre, in Puglia, come nel resto d’Italia, per accedere ai luoghi di lavoro bisognerà avere il Green Pass. Così ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ieri ha approvato un nuovo decreto legge, contenente ulteriori misure di sicurezza per la gestione della pandemia di Coronavirus da applicare in ambito lavorativo.

Dopo bar, ristoranti, palestre e cinema, il Governo ha così deciso di estendere l’obbligo della “carta verde” a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, e a chi svolge prestazioni occasionali. Lo stesso vale anche per i volontari e per quanti si occupano di attività di formazione. Sono esclusi dal provvedimento solo le persone sotto i 12 anni di età o che non possono vaccinarsi sulla base di una certificazione medica.