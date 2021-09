110 nuovi casi di Covid-19 su oltre 14 mila tamponi, un decesso e tasso di positività sempre sotto l’1%. Sono questi i dati principali contenuti nell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia. I nuovi casi di Covid sono così distribuiti: 47 nella provincia di Lecce, 19 in quella di Foggia, 17 in quella di Taranto, 15 nella Bat, 13 in Provincia di Bari e infine 12 in quella di Brindisi.

Continua a scendere il numero degli attualmente positivi in Puglia che sono 3.125 con 235 guariti registrati nelle ultime 24 ore. Torna a salire il numero dei ricoveri negli ospedali pugliesi dove al momento si trovano 218 pazienti. In area non critica vi sono 196 persone ricoverate il 7,2% dei posti letto disponibili, mentre sale a 22 il numero dei pazienti che si trovano in terapia intensiva il 4,3% di quelle disponibili. Numeri quelli degli ospedali pugliesi ben sotto la soglia d’allerta.