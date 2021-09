Sono 5.819.039 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 14.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 85.6% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.800.637).

ASL BARI

Sono oltre 3.200 le somministrazioni eseguite nelle ultime 24 ore. Il computo generale sale così a 1 milione e 896mila dosi di vaccino anti-Covid, di cui 1 milione e 16.091 prime dosi e 878.234 seconde dosi. Prosegue anche la somministrazione di terze dosi addizionali a pazienti fragili immunocompromessi.

La copertura vaccinale della popolazione over 12, almeno con la prima dose, è in fase di consolidamento in tutte le fasce d’età. Il punto massimo, 98%, è stato raggiunto tra i 70-79enni, seguiti dal target 60-69 al 96%, over 80 attestati al 95% e 50-59 al 92%. In crescita le somministrazioni di prima dose anche nelle fasce più giovani: 40-49 anni (86%), 30-39 e 20-29 anni (81%). Particolarmente elevata l’adesione della fascia 12-19 anni, che ha raggiunto l’84% in tutta la provincia e toccato un picco dell’89% nella città di Bari.

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi prosegue la campagna vaccinale: ieri sono state somministrate circa 1.400 dosi, tra cui 256 al PalaVinci, nel capoluogo, 310 nel palazzetto dello sport di Ostuni, 227 nella palestra della scuola Falcone a Mesagne, 209 nel pressostatico di San Vito dei Normanni e 330 nel poliambulatorio territoriale di Francavilla Fontana.

ASL BT

In tutta la Asl Bt dall’inizio della campagna di vaccinazione a oggi sono state somministrate 295.344 prime dosi e 250.615 seconde dosi. In particolare ad Andria la percentuale di copertura con la prima dose è dell’87 per cento mentre con la seconda è del 71 per cento, a Barletta le rispettive percentuali sono dell’86 e del 75 per cento, a Bisceglie dell’87 e del 74 per cento, a Canosa dell’83 e del 73 per cento, a Margherita dell’84 e del 70 per cento, a Minervino dell’86 e del 65 per cento, a San Ferdinando dell’82 e del 70 per cento, a Spinazzola dell’86 e del 65 per cento, a Trani dell’86 e de 75 per cento e a Trinitapoli dell’81 e del 71 per cento.

ASL FOGGIA

Sono 844.097 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale.

Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino l’84,8% delle persone di età superiore a 12 anni. Ha concluso il ciclo vaccinale il 71,2% degli over 12.

Hanno già ricevuto, inoltre, la dose addizionale 746 persone immunocompromesse.

I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 157.686 dosi di vaccino di cui 19.272 a domicilio.

ASL LECCE

1.117.623 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce. Prosegue la campagna di vaccinazione tra hub – in cui si accede senza prenotazione – centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale. 2448 vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri tra cui 255 agli studenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni e 104 come dosi addizionali a pazienti con fragilità.



ASL TARANTO

In Asl Taranto prosegue la campagna vaccinale sia negli hub sia nelle strutture sanitarie che stanno procedendo con la terza dose ai pazienti fragili. Ieri pomeriggio sono state effettuate 254 vaccinazioni presso l’hub di Massafra. In mattinata, invece, si contano 1.176 dosi in totale somministrate negli hub operativi, così distribuite: a Taranto 436 presso l’hub all’Arsenale MM e 192 alla SVAM, 241 a Martina Franca e 307 a Manduria.