Incidente poco prima delle 2 nella notte tra sabato 2 e domenica 3 ottobre sulla strada provinciale Barletta-Andria, appena dopo il cantiere aperto per i lavori in corso (direzione Andria). Per cause ancora da accertare, un uomo a bordo di una moto ha perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa sull’asfalto. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’impatto. Necessario l’intervento di una equipe sanitaria del 118 e dell’automedica. Il traffico è stato deviato sulla complanare e sul posto è intervenuta la Polizia di Stato.