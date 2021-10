Pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, la bozza del P.U.G., il Piano Urbanistico Generale del Comune di Barletta.

<<Valutarlo come momento storico non è esagerato – sostiene il sindaco Cosimo Cannito – se constatiamo che la città attende da mezzo secolo circa l’adeguamento del PUG alle ambizioni di sviluppo economico, sociale, turistico e culturale di Barletta. Partendo dal principio che il PUG non è esclusiva materia tecnica ma è anche materia politica, in quanto strumento pianificatore finalizzato a soddisfare i bisogni di vita della comunità del territorio, ci siamo misurati con un iter complesso, rappresentato dai numerosi adempimenti richiesti per riavviare il procedimento.

Prima l’approvazione del Documento Programmatico Preliminare (DPP) con la delibera n. 71 del Consiglio comunale del 23 settembre 2019, poi la delibera di Giunta comunale n. 37 del 13 febbraio 2020 per l’approvazione del programma di formazione del PUG, cui è seguita la nomina e l’insediamento dell’Ufficio di Piano, composto da esperti con competenze multidisciplinari. Questo ha consentito l’avvio dei tavoli tecnici comunali con il coinvolgimento di: Provincia BAT, Ente Parco Ofanto, Autorità di Bacino (per l’adeguamento al Piano per l’Assetto Idrogeologico), MIBAC, Regione Puglia (per l’adeguamento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), Demanio, Autorità Portuale, RFI, ANAS, Ferrotramviaria ed altri enti pubblici chiamati ad interfacciarsi. Oggi, approdiamo alla pubblicazione della bozza che precede il dialogo partecipativo con la cittadinanza attiva. Proprio l’iter inclusivo avrà valore fondamentale, sia per approfondire e chiarire apertamente i contenuti delle scelte compiute, sia per condividerle in aderenza all’interesse collettivo.

L’obiettivo del PUG è prossimo al traguardo – prosegue il sindaco – così come indicato nelle priorità politico/amministrative del mio governo e nel rispetto delle scadenze indicate dal cronoprogramma. Tutto questo avvicina Barletta all’entrata in vigore di uno strumento chiave che risolverà le contraddizioni urbanistiche/edificatorie stratificatesi nel tempo a causa di un generale disaccordo politico sulla visione futura della città. Veri e propri impedimenti che hanno condizionato per decenni il suo sviluppo armonico. Il PUG, disciplinando l’urbanistica in termini razionali e sostenibili, permetterà il superamento delle criticità e migliorerà la qualità della vita dei nostri cittadini.

Colgo l’occasione – conclude il sindaco Cannito – per ringraziare i componenti dell’Ufficio di Piano, il dirigente comunale all’Urbanistica arch. Saglioni e tutte le figure che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo>>.

La documentazione completa della bozza del Piano Urbanistico Generale è visionabile su https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/pianiurb/pugbozza/index.htm