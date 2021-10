Prosegue lo stillicidio nella Giunta Cannito: questa mattina si è dimessa l’assessore Rosa Tupputi, che nell’ultima Giunta aveva le deleghe all’Ambiente, Servizi e Manutenzioni; quest’ultima, sorella del consigliere regionale Giuseppe Tupputi (ConE), che fino a ieri aveva sostenuto l’idea di dare un’ultima opportunità a Cannito attraverso la maggioranza progressista, fa seguito alle dimissioni dell’ormai ex assessore Gennaro Cefola, di cui abbiamo dato notizia, e soprattutto fa seguito all’esito della riunione barese con Emiliano, in cui non è stata data altra possibilità al Primo cittadino per ricomporre una nuova maggioranza con il contributo del centrosinistra come proprio Emiliano avrebbe invece suggerito.

Non si esclude che nei prossimi giorni ci sarà il passo indietro, inutile quanto dovuto, dei diversi assessori rimasti.