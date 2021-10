Nelle marinerie per incontrare i lavoratori e mettere a punto iniziative sulla sicurezza del lavoro nel settore della pesca, su un nuovo modello di ammortizzatore sociale strutturato, sulle malattie professionali, sull’applicazione del Testo Unico su salute e sicurezza nel settore della pesca e il riconoscimento del lavoro usurante. Un settore che continua a sentire difficoltà derivanti da un mancato strumento di ammortizzatori sociali strutturali.

Parte anche quest’anno da questi presupposti la campagna su tutele e diritti nel settore della pesca lanciata dalla Flai Cgil, nell’ambito del Progetto Pesca e del Programma nazionale triennale della Pesca e dell’Acquacoltura, realizzata con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo. Sabato 9 ottobre toccherà alla marineria di Barletta con un’iniziativa che si terrà a partire dalle ore 9,30 presso la Lega Navale a cui seguiranno altri momenti di confronto nelle settimane successive nelle altre marinerie della Bat.“Lavoro usurante, malattie professionali, applicazione T.U. 81/2008 sulla sicurezza, formazione, fondi integrativi sanitari ed EBI Pesca saranno questi alcuni degli argomenti al centro degli incontri nelle marinerie. Anche quest’anno – spiega Gaetano Riglietti, segretario generale della Flai Cgil Bat – incontreremo i lavoratori vicino al loro luogo di lavoro e cioè il mare, ascolteremo i loro problemi e spiegheremo loro le nostre proposte in tema di diritti, tutele e sicurezza. Durante l’iniziativa verranno inoltre consegnati ai pescatori dispositivi di sicurezza individuali per stimolare la discussione su un argomento importante per il settore come quello della sicurezza in mare e gli attestati ai partecipanti al corso di formazione HACCP tenuto nella marineria di Bisceglie lo scorso 11 settembre”.

Il programma prevede: il saluto del presidente della Lega Navale di Barletta che ospita l’iniziativa, Giuseppe Gammarota. Introdurrà i lavori Dora Lacerenza, segretaria Flai Cgil Bat, seguiranno gli interventi di Gaetano Riglietti, segretario generale Flai Cgil Bat, Biagio D’Alberto, segretario generale Cgil Bat e di un rappresentante della Capitaneria di Porto di Barletta. Concluderà i lavori il segretario generale della Flai Cgil Puglia, Antonio Gagliardi.