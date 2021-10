Giornata numero 5 del campionato di Eccellenza pugliese, il Barletta punta a continuare la propria marcia a punteggio pieno nel match di oggi pomeriggio al “San Sabino” di Canosa (fischio d’inizio ore 15.30) contro la Vigor Trani.

La settimana biancorossa

La gara contro la Vigor arriva a soli 3 giorni dal successo in Coppa Italia contro il Trinitapoli. Nella gara di giovedì mister Farina ha disposto alcuni cambi in vista del match di domani. Da valutare le condizioni di Vito Morra, assente per un lieve acciacco. “La gara con il Trinitapoli è stata dura – ha affermato il mister in settimana – ma stiamo gestendo bene le forze e domenica affronteremo la Vigor Trani con il rispetto e la convinzione necessarie per portare a casa i 3 punti”.

L’avversario

Reduce da due pareggi consecutivi contro Orta Nova e San Marco la Vigor Trani è ancora a caccia del primo successo in campionato. Tra i calciatori da tener d’occhio il veterano Musa e Gianmarco Mazzilli la cui presenza però è in dubbio.

La terna arbitrale

A dirigere la sfida del “San Sabino” sarà il signor Alessandro Vincenzo Ancora della sezione di Taranto coadiuvato dal signor Francesco Santoro e dal signor Gianmarco Sorgente sempre della sezione di Taranto.