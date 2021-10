“Cittadini, ogni decennio un commissariamento. Non se ne può più“. Prendono il via con queste parole i misteriosi volantini spuntati negli ultimi giorni in diversi quartieri di Barletta, all’esterno di bar e condomini. Il riferimento è alle dimissioni del sindaco Mino Cannito, destinate a diventare definitive nel consiglio comunale di mercoledì 13 ottobre alle 15:30. “Siete tutti invitati – si legge – ad assistere alla mozione di sfiducia presentata da 18 consiglieri comunali che porterà la città al commissariamento“. Con tanto di appuntamento nella sede del consiglio comunale in via Zanardelli. “Vietato mancare – è l’appello – è un tuo diritto assistere, un tuo dovere verificare le scelte fatte da chi hai votato in consiglio comunale“. I firmatari dei volantini, già portati all’attenzione delle forze dell’ordine che monitorano anche la situazione riguardante l’ordine pubblico in vista del consiglio comunale, sono ignoti. Come le intenzioni di chi li ha redatti.