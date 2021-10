Incidente mortale sul lavoro questo pomeriggio, attorno alle 14, all’interno degli stabilimenti della Timac Agro di Barletta: a perdere la vita un operaio 60enne di Barletta, Luigi Riefolo. L’uomo, al lavoro all’interno della struttura per una ditta esterna addetta ai servizi di pulizia industriale, è stato investito da un mezzo in movimento guidato da un operaio della Timac per cause tutte da accertare.

Sul posto immediato l’intervento dei soccorritori del 118 oltre a Carabinieri e tecnici dello Spesal dell’ASL BT. «L’incidente è accaduto nelle aree esterne dell’azienda – spiegano in una nota ufficiale dalla Timac Agro – e non è riferibile al ciclo produttivo».