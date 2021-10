Un uomo è rimasto ferito ad una gamba in un agguato avvenuto nel campo rom che si trova alla periferia di Barletta. A quando si apprende la vittima, di etnia rom, è stata colpita da un proiettile all’arto inferiore sinistro. Soccorso e portato in ospedale a Barletta, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, per i rilievi e le indagini, coordinate dalla Procura di Trani, ci sono gli uomini della squadra mobile di Andria. Da una prima ricostruzione della dinamica dell’agguato, emerge che a sparare sarebbero stati ignoti poi fuggiti a bordo di un fuoristrada di colore scuro.