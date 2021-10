E’ deceduto dopo esser stato investito da una pala meccanica in movimento il 62enne barlettano Luigi Riefolo nell’incidente sul lavoro di ieri pomeriggio nell’area esterna dello stabilimento della Timac Agro nella zona industriale di Barletta. L’uomo lavorava per una ditta esterna addetta ai servizi di pulizia industriale. Attorno alle 14, da una prima ricostruzione degli inquirenti, l’uomo sarebbe stato investito dal mezzo in movimento per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto. La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico del 46enne, operaio della Timac, alla guida del mezzo. Si tratta di un atto dovuto.

L’operaio sarà anche sottoposto ad esami tossicologici per verificare che le sue condizioni fossero idonee per la guida del mezzo. Il magistrato inquirente ha disposto l’autopsia. Indagano anche i tecnici dello Spesal dell’ASL BT per verificare che le norme della sicurezza sul lavoro siano state rispettate. La Timac Agro, unendosi al cordoglio dell’intera comunità ha voluto specificare in una nota che «l’incidente è accaduto nelle aree esterne dell’azienda e non è riferibile al ciclo produttivo aziendale».

E’ questo l’ennesimo incidente mortale nella BAT e più in generale in Puglia. Poco più di una settimana fa la morte dell’operaio trentenne Nunzio Cognetti all’interno di una azienda agricola di Andria.