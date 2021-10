Martedì 19 ottobre alle ore 17 riparte “Solo Futsal” il programma di approfondimento sul calcio a cinque pugliese in onda su Telesveva, frutto della collaborazione tra le redazioni di Puglia5 e news24.city.

Squadra confermata i tutti suoi elementi anche per la seconda stagione con Gianluca Valente al timone, coadiuvato da Davide Menolascina e dal supporto di Antonio Porro. Tantissimi i temi che Solo Futsal andrà a commentare. Dalla Serie A con il Vitulano Drugstore Manfredonia protagonista per la prima volta nella sua storia, alla A Femminile dove spicca la presenza di Italcave Real Statte, Bisceglie Femminile e Marbel Bitonto.

Pugliesi protagoniste anche in Serie A2 con quattro rappresentanti nel maschile e ben sei compagini nel femminile. Grande spettacolo offre anche la Serie B, dove il girone G racconta le storie di otto pugliesi pronte a dare battaglia per provare a centrare i rispettivi obiettivi. Solo Futsal però non dimentica i campionati regionali con la Serie C1 ed i due gironi di Serie C2 che hanno cominciato i loro percorsi con un grande seguito in attesa che prenda il via anche il campionato di Serie C femminile.