Continuano a salire i casi di contagio da Covid-19 in Puglia nelle ultime 24 ore. Nell’ultimo bollettino epidemiologico pubblicato come di consueto dalla Regione si registrano 210 nuovi casi di positività, su oltre 20 mila e 500 test effettuati, e 3 morti che aggiorna il triste conto dei decessi a causa del virus da inizio pandemia che sono 6.825. I nuovi casi sono così suddivisi: 60 nella provincia di Foggia, 53 nella provincia di Lecce, 39 in quella di Taranto, 30 in quella di Brindisi, 22 in provincia di Bari e 3 nella Bat.

Sono 110 le persone guarite dal Covid nelle ultime 24 ore, un dato che fa risalire il numero degli attualmente positivi: infatti sono 2160 i pugliesi che combattono contro il virus in questo momento. Torna invece a scendere il numero delle persone ricoverate negli ospedali pugliesi: si registra infatti un -5 in area non critica (127 in totale), e un -3 in terapia intensiva dove al momento sono ricoverati 16 pazienti.

Risale l’incidenza settimanale sopra i 20 casi ogni 100 mila abitanti, un dato non ancora preoccupante ma che consiglia di mantenere alta la soglia d’allerta.