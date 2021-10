Il Comune di Barletta, in collaborazione con l’A.T.I. Cooperative Sociali Shalom – Medihospes – Consorzio Metropolis, a partire dal 25 ottobre avvierà sul territorio cittadino il Servizio di Pronto Intervento Sociale, operativo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, finalizzato ad intervenire in maniera tempestiva ed immediata a favore di una o più persone che si trovano in situazioni di grave disagio e difficoltà e richiedono un soccorso immediato, per il tempo necessario al superamento del momentaneo stato di bisogno, garantendone la tempestiva risoluzione.

Le azioni che potranno essere erogate tramite il P.I.S. sono finalizzate a:

→ garantire protezione e tutela materiale e sociale attraverso l’attivazione di interventi di primo soccorso;

→ garantire una rete di risorse di pronta accoglienza tesa ad assicurare la soddisfazione immediata di bisogni primari e vitali della/e persona/e; andando a sanare tutte quelle situazioni per le quali l’emergenza è tale da far temere nell’immediato, per l’utente, un probabile danno di significativa consistenza.

Il PIS non può intervenire in situazioni legate al bisogno urgente di cure e assistenza sanitaria o per contenere comportamenti pericolosi per i quali sono previsti altri canali di intervento. Le emergenze saranno gestite attraverso un sistema coordinato tra Servizio Sociale Professionale del Comune di Barletta, Ente Gestore ed altri Enti Istituzionali, quali le Forze dell’Ordine, oltre che di partners sul territorio che collaboreranno nella realizzazione delle azioni di promozione e prevenzione.

Il P.I.S. risponde al numero verde gratuito 800.174.272 ed alla mail