«In questi giorni – si legge nella nota dell’ex consigliere comunale Giuseppe Dipaola – nel Porto di Barletta un pontone attrezzato sta effettuando operazione di carotaggio (operazione di prelevamento di campioni dal sottosuolo marino) propedeutica ai lavori del prolungamento dei moli, opera finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile con circa 20 Milioni di euro. A questo si aggiunge la nota pubblicata dal Consigliere Regionale Filippo Caracciolo, circa la conclusione dell’iter burocratico inerente Il Progetto esecutivo per il Dragaggio del Porto di Barletta, dando quindi via libera all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale di provvedere a bandire la gara per l’assegnazione dei lavori.

L’intervento di Dragaggio – continua Giuseppe Dipaola – resosi necessario a causa del materiale proveniente dall’Ofanto e spinto dalle correnti marine nel porto riducendo il pescaggio dei fondali, permetterà l’attracco di navi di alto tonnellaggio con benefici in termini di occupazione e sviluppo per l’economia di tutto il territorio. Tale intervento finanziato dalla Regione Puglia con un finanziamento di circa 6 milioni, avrà la durata di circa 15 mesi ed è uno dei tanti che cittadini, imprese e agenzie marittime attendevano da anni, così come il prolungamento dei moli, la messa in sicurezza delle banchine, la realizzazione della Darsena dei pescatori con annessi servizi idrici ed elettrici, la messa in sicurezza del Braccio di levante sino al Trabuco con illuminazione, la pavimentazione e le balaustre di protezione lato porto, il recupero del Faro Napoleonico, lo scalo di alaggio, l’individuazione di un’area da adibire a diportisti e al Turismo nautico, la mobilità fronte porto. Molti di questi interventi hanno ottenuto finanziamenti e in attesa di progetti esecutivi anche di competenza dell’Amministrazione Comunale. Il mio auspicio è che i tempi vengano rispettati e non si perda alcun finanziamento assegnato.

In questi ultimi anni il Porto di Barletta è stato oggetto di attenzione da parte dei rappresentanti Politici del nostro territorio a vari livelli (Stato, Regione, Provincia e Comune). Colgo l’occasione per ringraziare il Sen. Damiani per il suo impegno e il Consigliere Regionale Caracciolo per la sua disponibilità e attenzione alle problematiche del Porto e dei suoi Operatori con i quali abbiamo intrapreso un continuo ascolto. Questa è la dimostrazione che le opere si realizzano quando gli uomini che rappresentano un territorio si impegnano attivamente nell’interesse di tutta la comunità. Continuerò ad impegnarmi con attenzione a e raccogliere le istanze dei marittimi negli interessi della Città».