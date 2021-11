Otto partite in campionato, otto vittorie. 11 successi su 12 impegni stagionali. Anche a Vieste il Barletta ha confermato di conoscere un solo verbo: vincere. Concetto rafforzato dal tocco vincente di Pignataro per il primo 1-0 in un campionato sin qui disseminato di goleade a carico degli avversari. Per Francesco Farina la squadra è più forte di ogni difficoltà, soprattutto quelle legate all’infermeria.

Il testa a testa è con il Corato, che insegue a 3 punti e tra tre giornate sarà avversario nello scontro diretto del San Sabino di Canosa. Proprio quel Corato che l’anno scorso ha eliminato a sorpresa e in casa i biancorossi dalla semifinale playoff. In panchina c’era proprio Farina.

Testa ora al doppio impegno casalingo previsto in 72 ore. Giovedì a Canosa arriva il San Severo per la prima partita del triangolare di Coppa Italia Dilettanti, domenica tocca all’Unione Calcio Bisceglie. L’appello dell’allenatore biancorosso è tutto per i tifosi, che da sette anni sono ormai confinati a distanza dalla loro casa, lo stadio Cosimo Puttilli.