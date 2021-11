Ancora scossa dalla morte di Claudio Lasala, il ragazzo ucciso con una coltellata due settimane fa, in seguito ad un litigio scoppiato in un bar, la città di Barletta è costretta nuovamente a piangere la perdita di uno dei suoi giovani. Perla Capuano, di soli 20 anni, non è sopravvissuta all’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, in contrada Perazzo, nelle campagne tra Barletta e Canne della Battaglia. Ancora da accertare le cause che hanno provocato il tragico sinistro. Sul luogo dell’incidente Polizia e Vigili del Fuoco hanno ritrovato una sola auto, il cui conducente è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Per la 20enne, che viveva con la sua famiglia a Montaltino, frazione di Barletta, non c’è stato nulla da fare.