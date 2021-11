Il Questore di Barletta Andria Trani Roberto Pellicone ha consegnato le Medaglie di Commiato riconosciute dal Capo della Polizia ai poliziotti in congedo per raggiunti limiti di età. Sono state consegnate 13 Medaglie a colleghi che hanno trascorso la loro vita nella Polizia di Stato e che sono entrati in congedo dopo aver ricoperto diversi incarichi in quasi tutti gli Uffici della provincia e delle Specialità della Polizia di Stato.

Cerimonia alla quale hanno preso parte anche i rappresentanti dell’Associazione della Polizia di Stato, con la quale si è voluto esprimere la gratitudine da parte della Polizia di Stato della quale faranno per sempre parte. «Ho fortemente desiderato organizzare questo momento per ringraziare personalmente ognuno di voi per tutti i sacrifici professionali e personali profuse. Grazie per la lealtà, la passione e la professionalità con cui avete affrontato ogni giorno di servizio. La porta della Questura è sempre aperta ed io sono a vostra disposizione», queste le parole con cui il Questore ha voluto concludere e salutare il personale in congedo.

Hanno ricevuto le medaglie di commiato:

Sost. Comm. CAGGIANELLI Francesco, Isp. Sup. SORRENTI Gerardo Cosimo, Isp. Sup. FANELLI Vincenzo, Isp. Sup. DURANTE Giuseppe, V. Isp. CONTE Ruggiero, Sov. C. C. CAMPANILE Giuseppe, Sov. C. C. MASTRODONATO Antonio, Sov. C. C. CAFAGNA Luigi, Sov. C. GIORDANO Giuseppe, Sov. C. LAVACCA Sabino, Sov. C. LEMMA Giuseppe Aurelio, Ass. C. C. ZINGARIELLO Luigi, Ass. C. DORONZO Gennaro.