Dica 33. Non è tempo di visite mediche per il Barletta: 33 sono i punti totalizzati in 11 giornate di campionato dai ragazzi allenati da Francesco Farina. Una squadra di cannibali, che non ha lasciato nemmeno un punto per strada e si è confermata anche nello scontro diretto con il Corato: vittoria per 2-1 al San Sabino di Canosa, davanti a oltre 1000 spettatori. Risultato netto al di là della forma, assicura il direttore generale biancorosso Beppe Iannone:

Miglior attacco con 37 gol fatti, seconda difesa del raggruppamento con 6 reti al passivo, oltre 50 marcature stagionali, 15 vittorie di fila considerando anche la Coppa Italia Dilettanti. I punti di vantaggio sul Corato, che deve però recuperare una partita, sono già 9 a 15 giornate dal termine del torneo. Non è un’ipoteca, ma il titolo di campioni d’inverno è già in cassaforte. Il merito è del collettivo.

Prossima tappa, la trasferta sul campo del Team Orta Nova, distante 19 punti in classifica e oggi all’ottavo posto. Tanti ex Barletta tra gli avversari, ma Iannone è estremamente concentrato sul presente biancorosso.