Dopo il successo nello scontro diretto con il Corato i biancorossi tornano in trasferta. Domenica alle 14.30 sfida al T. Orta Nova sul sintetico di San Ferdinando.

La settimana biancorossa

I giorni successivi al successo nel big-match contro il Corato sono stati definiti “tranquilli” da mister Farina in sede di presentazione del match. La squadra si è concentrata sugli errori commessi nella sfida di domenica scorsa proiettandosi ad una gara che il tecnico campano ha definito “insidiosa” indicando nel T. Orta Nova un avversario ostico e ben allenato da mister Agnelli. Buono lo stato di forma della squadra biancorossa, unica situazione da valutare è quella di Massimo Pollidori che ha accusato un piccolo fastidio al termine del match contro Di Rito e compagni.

L’avversario

Quattro vittorie, due pareggi e cinque sconfitte per un totale dei 14 punti: questo il bottino raccolto dai biancoblù in 11 giornate. La squadra del tecnico Luigi Agnelli è reduce dall’1-1 interno contro il Trinitapoli e tra le mura amiche ha conquistato ben 11 dei 14 punti totali subendo una sola sconfitta alla prima giornata contro il San Severo. Equilibrata la statistica dei gol fatti (15) e di quelli subiti (19). Diversi gli ex in rosa: il portiere Tommaso Capossele, i difensori Daniele Bruno e Daniele Fanelli, il centrocampista Davide Cormio e l’attaccante Pasquale Guadagno.

La terna arbitrale

La gara sarà diretta dal signor Francesco Albione della sezione di Lecce coadiuvato dal signor Alessandro Scrima della sezione di Taranto e dal signor Gianmarco Sorgente sempre della sezione di Taranto.

Biglietteria

L’ASD Barletta 1922 comunica la modalità di accesso all’impianto comunale di San Ferdinando di Puglia in occasione della gara T. Orta Nova-Barletta in programma domenica 28 novembre alle ore 14.30.

Il tagliando sarà disponibile domenica a partire dalle 13.30 presso il botteghino dello stadio al prezzo di 5 euro. Ingresso gratuito per i ragazzi sotto i 16 anni. Circa 300 i biglietti a disposizione. Accesso consentito solo ai possessori di Green Pass.

Diretta streaming

La gara sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle 14.25 sulla pagina facebook ufficiale dell’Asd Barletta 1922.