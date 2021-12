Torna a salire il numero dei decessi in Puglia secondo i dati del bollettino odierno. Sono 6, purtroppo, le vittime del virus, che portano il totale da inizio pandemia a 6.900. 187 invece i casi registrati nelle ultime 24 ore in regione. 109 contagi sono attribuiti alla Provincia di Foggia, 32 a quella di Lecce, 23 nel barese, 13 nel brindisino, 5 nella Bat e 3 in Provincia di Taranto. Il totale dei casi in Puglia sale a 281.151. Poco più di 17 mila i tamponi effettuati.

Sempre stabili i dati sui ricoveri. 137 i pazienti in area non critica, secondo gli ultimi dati, mentre scende a 18 il conto delle terapie intensive occupate. Continuano a crescere, invece, il dato degli attualmente positivi, ad oggi 4.632. 149 i negativizzati nelle ultime 24 ore che portano il totale dei guariti a 269.619.