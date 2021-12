La guardia costiera di Barletta è intervenuta in zona Belvedere, area sud della costa di Barletta sul lungomare di Levante, per porre sotto sequestro alcune barriere di cemento. Come segnalato dal sub e ambientalista barlettano Antonio Binetti, nella zona erano stati abbandonati rifiuti edili, tra cui anche parti in amianto, e complice l’erosione della costa gli stessi stavano lentamente finendo in mare.