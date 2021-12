“L’Autorità idrica pugliese ha autorizzato la prosecuzione dell’attività progettuale per la realizzazione dei lavori di estensione della rete fognaria nelle zone “Borgo Montaltino” e “Borgo Sant’Antonio” a Barletta”. Ad annunciarlo è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.

“L’Autorità idrica pugliese – afferma Caracciolo – dopo prime valutazioni tecniche ha stimato in circa 4 milioni di euro i costi per la realizzazione dei lavori necessari ad estendere il servizio fognario alla frazione Montaltino e per estendere lo stesso servizio anche alle aree prospicenti di via Canosa e via vecchia Canosa, interne all’abitato e già dotate di area idrica. Di circa 300mila euro sono invece i costi di realizzazione dei lavori necessari ad estendere il servizio fognario al “Villaggio Sant’Antonio” in via Andria”.

“Quello odierno è un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione di lavori utili a dotare di servizi essenziali zone caratterizzate da una forte presenza oltre che di immobili ad uso civile anche di attività a carattere agricolo e ricettivo. Ho assunto – conclude Caracciolo – un impegno con gli abitanti dei borghi più antichi della città, vigilierò affinchè l’iter burocratico che porterà alla realizzazione dei lavori prosegua nei tempi previsti e senza intoppi”.