Blocco dei ricoveri ordinari ed urgenti dei pazienti no-covid e contestuale riconversione del Pronto Soccorso in assetto Covid. Trasferimento dei pazienti no-covid in altre strutture ospedaliere. Si torna in trincea anche nella BAT per l’aumento dei casi di positività al virus ed allora l’ASL ha deciso di riconvertire l’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie nuovamente in presidio interamente dedicato al Covid. Una decisione necessaria anche per ottemperare alle indicazioni regionali operative sulla rete ospedaliera Covid coincisa anche con il deciso incremento di casi di contagio. Per ora i ricoveri per il virus, anche nella BAT, restano sotto controllo ma è possibile che nei prossimi giorni ci sia un deciso aumento.