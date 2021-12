La nuova ondata di Covid travolge in pieno la Puglia e fa registrare un nuovo preoccupante record di contagi, dopo quello raggiunto nella giornata di ieri. La conferma arriva dal bollettino giornaliero diramato dalla Regione, che segnala 4.200 casi accertati nelle ultime 24 ore, a fronte di 93mila tamponi analizzati, anche questa una cifra record.

È sempre più allarmante il quadro pandemico nella regione, soprattutto in riferimento agli ultimi giorni. Una brutta notizia certificata anche dal monitoraggio effettuato dalla fondazione Gimbe nella settimana compresa tra il 22 ed il 28 dicembre, dal quale emerge un incremento notevole dei casi, pari al 94,9% rispetto ai sette giorni precedenti. Un dato che va anche oltre alla media nazionale, che segna un +80%. Quanto ai numeri odierni, è Bari la provincia più colpita, contando da sola 1.251 nuovi contagi, seguita da Lecce con 1.003. Terza la Bat, dove sono state accertate 534 nuove positività. E poi Brindisi (514), Foggia (469) e Taranto (311), ai quali vanno aggiunti i casi di 103 residenti fuori regione e 15 di provincia ancora sconosciuta.

La somma dei contagi, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sale così a 303.350. E ad aggravarsi, purtroppo, è anche il bilancio dei morti: sono 6 i decessi accertati, e che portano il totale delle vittime del virus a quota 6.968. Pessime notizie anche sul fronte sanitario: il dato sui ricoveri, rispetto a ieri, fa registrare un preoccupante balzo in avanti. Sono 271 i pazienti Covid al momento in ospedale: 241 in area non critica e 30 in terapia intensiva. Sale parallelamente anche il numero degli attualmente positivi, che raggiungono la cifra complessiva di 19.740. Altro parametro da segnalare è quello relativo ai negativizzati, che sono in tutto 276.642, con quasi 500 guariti nelle ultime 24 ore.